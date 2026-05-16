リヴァプールはブラジル代表GKアリソン・ベッカー（33）が今夏退団した場合に備えた動きを強めているようだ。英『CAUGHTOFFSIDE』が報じている。2018年夏よりリヴァプールでプレイするアリソンは加入直後から絶対的守護神として君臨し、数々のタイトル獲得に貢献してきたレジェンドの一人だ。しかし、同選手には今夏の移籍が噂されており、ユヴェントスとは個人合意に至ったとも考えられている。そんななか、同メディアによれば、