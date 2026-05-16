すでにカラバオカップのタイトルを獲得し、残る2つのコンペティションを戦っているマンチェスター・シティ。16日にはチェルシーとのFAカップ決勝が予定されており、勝利すれば、2つ目のタイトル獲得となる。そんなシティで存在感を示しているのが、今冬の移籍市場で鎌田大地が所属するクリスタル・パレスからやってきたマーク・グエイだ。チェルシー出身のCBで、夏の移籍市場ではリヴァプール行きが濃厚とされていたが、直前で破談