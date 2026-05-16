タレントの南明奈が３７歳誕生日を報告し、夫でお笑いコンビ「よゐこ」の濱口優との夫婦ショットを公開した。南は１６日、自身のインスタグラムを更新。「昨日５月１５日で３７歳になりました毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいましたプリンセスが可愛い」と記し、アイスケーキを手にした濱口との２ショットをアップした。この投稿には、「素敵な御夫婦お誕生日おめでとうございます」「アッキー