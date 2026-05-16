◆プロボクシング「フェニックスバトル１５７」▽ライト級（契約体重５９・９キロ以下）６回戦藤木勇我―ウィラ・ミカム（６月１０日、東京・後楽園ホール）世界ユースなどアマチュアボクシング９冠の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝がプロの第一歩を踏むプロデビュー戦（６月１０日、東京・後楽園ホール）のチケットが１６日、チケットぴあで発売開始された。「Ｒｉｓｉｎｇｓｔａｒｓｏｆｔｈｅｂｏｘｉ