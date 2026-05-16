セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われ、男子１００メートルからは昨年の東京世界陸上で２００メートルと４００メートルリレーを制し、１００メートルで銅メダルを獲得したノア・ライルズ（米国）が登場。「今シーズンの私のテーマは楽しむこと。明日はシーズン最初のレースになりますが、練習も良い感じで進んできています。走れば走るほどパフォーマンスは上