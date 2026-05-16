◆春季高校野球関東大会▽２回戦東京学館浦安２ｘ―１文星芸大付（１６日・千葉県野球場）初出場となった東京学館浦安（千葉２位）がサヨナラで文星芸大付（栃木１位）を下し、初戦を突破した。１―１で迎えた９回に１死二塁の好機を作り、５番の鳥山諒太内野手（３年）が中前へサヨナラ打を放った。投げては先発の最速１４５キロ右腕・大家雅史投手（３年）が、９回１失点で完投。緩急を生かした投球で勝利に導いたエースは