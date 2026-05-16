◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日が１分けを挟む連敗を４で止めた。大野雄大投手が７回２安打無失点で、リーグトップに並ぶ５勝目。自身４連勝とした左腕は、４月１８日の阪神戦の５回から２９イニング連続の無失点を継続した。チームは自身が４勝目を挙げた９日の巨人戦以来の勝利。昨季８度も連敗を止めたベテランは、今季も早くも３度目の連敗ストップとなった。打線も序盤から活