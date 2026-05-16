◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコン）西武は日本ハムとの空中戦に敗れ、１８年以来８年ぶりの８連勝はならなかった。この日先発予定だった隅田が左肩の違和感を訴えたため、先発が変更。急きょ先発のマウンドに上がった佐藤爽は初回、２死一塁からレイエスに右翼線を破る適時二塁打、２死二塁からは野村に６号２ランを打たれ、一気に３点を失った。３回には２死二塁からレイエスに右前適時打を打たれた。と