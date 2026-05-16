◆パ・リーグロッテ―オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・田嶋大樹投手が、５回１／３を７安打２失点、４奪三振で降板した。初回、２死から西川に中前へ運ばれたが、続く山口を左邪飛に料理。２回は先頭の佐藤に左前打を浴びたが、後続を仕留めて得点は与えなかった。３回は３者凡退で攻撃を終えた。４回、先頭の西川に中前へ運ばれると、２死から池田に左前打を許し一、二塁のピンチを招く。だが、