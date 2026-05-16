◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコンフィールド）日本ハムが接戦を制し、ソフトバンクに代わって３位に浮上。連敗は２で止まり、借金１となった。打線は初回、隅田に代わり急きょ先発した佐藤爽を攻略。２死一塁からレイエスの右翼線適時二塁打で先制すると、続く野村が左中間へ６号２ランを放ち、３点を先制した。しかし、先発の加藤貴が２回にネビンに左越え５号ソロを許すと、３回には滝沢、カナリオに連