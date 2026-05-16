◆ファーム・リーグ西武５―２巨人（１６日・カーミニーク）巨人は最終盤に反撃を見せたが、２連勝はならなかった。先発・マタは初回を３者凡退スタート。２回は２死満塁のピンチをしのいだが、３回１死一、二塁から中村に先制適時打を許した。その後１死満塁では横田の二ゴロの間に１点を献上。４回は２死二塁から山村に適時打を浴び、５回５安打３失点で黒星を喫した。０―３の６回からはドラフト３位・山城が登板。６回