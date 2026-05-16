◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・村松開人内野手がサイクル安打達成とはならなかった。初回に右中間へ先制の適時三塁打を放つと、３回に右中間への２号２ラン。４回の三ゴロの後、７回に左翼フェンス直撃の適時二塁打で王手をかけた。単打が出れば達成の８回２死満塁、ヤクルト３番手・木沢からフルカウントで押し出し四球を選ぶと、本拠地・バンテリンドームの観衆からはため息が