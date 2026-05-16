新体操経験者でアクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が16日、東京・錦糸町のマルイ特設ステージで行われたイベントで、8月5日に発売するメジャーデビュー曲「DAISUKI」を初お披露目した。「アクロバット歌謡という新ジャンルで令和に旋風を巻き起こしたい」と口をそろえた。300人のファンが駆けつけるなか、少年隊の「仮面舞踏会」、チェッカーズの「ギザギザハートの子守唄」のカバーを披露した