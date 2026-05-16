俳優の要潤が１６日、都内で行われた仮面ライダー生誕５５周年記念作「アギト―超能力戦争―」（田粼竜太監督）大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。平成以降の仮面ライダーシリーズでは、最高視聴率を誇る「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作。この日は五感で楽しむ４ＤＸでの上映が初めて行われた。舞台あいさつは上演後だったにもかかわらず、観客に「４ＤＸということで、楽しんでいただければ」と呼びかけ。共演