◇セ・リーグ中日８ー０ヤクルト（2026年5月16日バンテリンドーム）今季が38歳シーズンのベテラン左腕が、チームの連敗を4で止めた。中日先発・大野が7回2安打無失点で、リーグトップタイ5勝目をマークした。頼れる左腕が、思い切り腕を振った。若手が多く、勢いのあるヤクルト打線を手玉に取った。3回2死から鈴木叶に中前打を許し、6回1死では並木に右前打を浴びたものの、いずれも落ち着いて後続を断った。ちょうど100