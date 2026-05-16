◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）広島は、３点ビハインドの９回に意地の追い上げも実らず、連勝を逃した。再び今季ワーストの借金９に。甲子園でのデーゲームは昨季から１分けを挟み５連敗。新井監督が就任した２３年以降、１勝１０敗１分けだ。先発の森下暢仁投手が、初回にあっさり２点を先制され、終始劣勢を強いられた。４回には４番・佐藤の１１号ソロで追加点を奪われた。５回３失点でヤクルト・