声優の小林親弘が16日、都内で行われたアニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY File 1』の公開記念舞台あいさつに登壇。オファーを受ける前に、声優・伊藤健太郎から同シリーズを激推しされていたことを明かした。【集合ショット】サプライズ登場も！「機動警察パトレイバー」出演者ずらり間昭彦を演じた小林。出渕裕監督が小林の演技について「ちょっとかましてくる。気が抜けたような、いい意味でのいい加減さが良い