MUFGスタジアムで17日に開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」の前日会見が16日に行われ、東京世界陸上男子100ｍ銅メダルのN.ライルズ（28、アメリカ）と桐生祥秀（30、日本生命）も出席した。ライルズは「今シーズンのテーマは楽しむこと、明日はシーズン最初のレースとなるが、いい練習ができている」と状態を語った。一方、桐生も「いい感じで来ているので100mは今季初戦なんですが、いい感じで走れれば」