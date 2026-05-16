6回2失点で今季初勝利を挙げた楽天・古謝＝楽天モバイルパーク楽天が逆転勝ちで3連勝。2点を追う五回に村林のソロや1死からの4連打で3点を奪った。先発の古謝は6回を2失点と粘って今季初勝利。柴田がプロ初セーブ。ソフトバンクは今季ワーストの4連敗で初めて勝率が5割を切った。