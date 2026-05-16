◇パ・リーグロッテ―オリックス（2026年5月16日ZOZOマリン）ロッテの先発・田中晴也投手は毎回得点圏に走者を背負う投球も要所を締めて5回5安打無失点、7奪三振。だが、打線の援護がなく、3月28日の西武戦以来となる今季2勝目はならなかった。それでも直近4試合は不本意な投球が続いていただけに、右腕は「ランナーを出すことが多かったですが、とにかく粘って、1週間やってきたことを出して結果ゼロで抑えられたのです