バスケットボール女子の国際強化試合は16日、横浜BUNTAIで行われ、世界ランキング10位の日本は同35位のラトビアに98―73で快勝した。日本は20―20で迎えた第2クオーターに星や田中（ともにENEOS）らが3点シュートを決め、前半終了で50―32とリード。後半も着実に得点を重ねた。課題としていたリバウンドでも優位に立ち、連続攻撃につなげた。両チームは17日も同会場で対戦する。