◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）阪神・村上頌樹投手が今季２勝目を挙げた。初回、先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、続く野間を中飛、小園も左飛に打ち取った。その後も安定感抜群で４回までパーフェクト。５回には２死二、三塁のピンチを招いたが、勝田をツーシームで投ゴロに打ち取り、得点を許さなかった。９回２死一、二塁から坂倉にタイムリーを浴びて１点を失ったところでドリスにマウンドを