コンビニで万引きをした後、追いかけてきた店長の男性ともみ合いになり、ケガをさせた疑いで藤沢市役所の職員の女が逮捕された。藤沢市役所の職員大淵邦代容疑者（50）は15日午前6時半ごろ、川崎市多摩区のコンビニで冷凍食品1個を万引きし、犯行を目撃して追いかけてきた店長の男性（50代）ともみ合いになり、ケガをさせた疑いがもたれている。店長が大淵容疑者の行動を不審に思い、防犯カメラを確認したところ、手提げバッグに冷