ソフトバンクは１６日の楽天戦（楽天モバイル）に３―４の逆転負けを喫し、今季ワーストの４連敗を喫した。前日に勝率５割となったチームは、今季初の借金生活に突入。開幕５連勝を飾りスタートダッシュを決めた王者の下降が止まらない。２回に庄子の中犠飛で先制。３回には柳田がチーム３３イニングぶりとなる適時打を放って主導権を奪ったが、中盤に暗転した。再調整を経て一軍復帰戦となった先発・スチュワートが５回につか