北中米ワールドカップに出場する韓国代表メンバー26人が発表された。韓国代表率いるホン・ミョンボ監督は5月16日16時、ソウル鍾路区（チョンノグ）のKT光化門（クァンファムン）ビルウエストにある「オンマダン」で、北中米ワールドカップに臨む最終メンバー26人を発表した。【写真】日韓サッカーの差は今後開く一方か11大会連続12回目となるワールドカップへ、指揮官はキャプテンのソン・フンミン（ロサンゼルスFC）をはじめイ・