【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いタレントのイモトアヤコが5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。オムライスの晩ごはんを公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「煮汁が美しい」鶏肉と長ネギの煮物・つくね・サラダ並ぶ晩ごはん◆イモトアヤコ、手作りオムライス披露イモトは、「晩ごはん」とつづり、自宅での夕食の写真を投稿。皿いっぱいに盛り付けられた黄色い卵の上にケチャップが波状にかけられたオムライス