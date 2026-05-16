【モデルプレス＝2026/05/16】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が5月15日、自身のInstagramを更新。オールインワンを身に着けた姿を公開した。【写真】29歳美人アナ「清楚なのに色気ある」ウエストチラ見せ腰開きコーデ◆沖田愛加、オールインワンで美ウエストチラリ沖田は、石川県金沢市をロケで訪れた際のオフショットを投稿。グレージュのノースリーブ仕様のオールインワンを着用し、スラリとした両腕と、ウエストの両サ