１３日、タイ・チャンタブリー県の集荷施設で、ドリアンを選別する作業員。（チャンタブリー＝新華社配信）【新華社チャンタブリー5月16日】タイ東部チャンタブリー県は、タイ有数のドリアン産地として知られ、栽培面積は8万ヘクタールを超える。収穫の最盛期となる毎年4〜5月には、大量のドリアンが果樹園から集荷施設へと運ばれ、計量や選別、梱包（こんぽう）を経て海外へ出荷される。１３日、タイ・チャンタブリー県の集荷施