爽やかなミントと濃厚チョコレートの組み合わせがたまらない♡クレープブランド「MOMI&TOY’S（モミアンドトイズ）」から、ミント派もチョコミント派も楽しめる期間限定メニューが登場します。2026年5月18日（月）から6月14日（日）まで、クレープ3種とフロート2種を販売。ひんやり爽快な味わいと、見た目もかわいい限定スイーツで、初夏のカフェタイムを彩ります♪ 爽快感たっぷ