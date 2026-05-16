◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(16日、東京ドーム)巨人の大勢投手が無失点でDeNA打線を抑えました。巨人は同点の7回、ランナー1塁3塁の場面で4番ダルベック選手の内野ゴロを相手がフィルダースチョイス。ランナーがかえり1点を勝ち越します。8回はセットアッパーの大勢投手が登場。先頭の4番・宮粼敏郎選手をショートゴロに打ち取ると、続く佐野恵太選手はフォークで空振り三振を奪います。さらに蝦名達夫選手はセンターフ