◇パ・リーグ西武４―５日本ハム（2026年5月16日エスコンF）西武の連勝は「7」で止まった。先発予定の隅田が左肩違和感のため登板回避する緊急事態。札幌山の手から星槎道都大に進んだ北海道出身の佐藤爽が緊急先発したが、初回に3点を失った。だが、打線の勢いはこの日も続いていた。ネビンの2打席連続の5、6号ソロ、滝沢とカナリオの2者連続ソロと一発攻勢で追いついた。佐藤爽が5回途中4失点で降板すると中継ぎ