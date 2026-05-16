◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）阪神は広島に勝利し、連敗を2で止めました。この日の先発は村上頌樹投手。初回の先頭から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。これを援護すべく、打線は初回から奮起。先頭の郄寺望夢選手がヒットで出塁すると、中野拓夢選手も四球を選びます。続く森下翔太選手はフライに倒れるも、ランナーたちが好走塁を見せ、2、3塁とチャンスを拡大。続く佐藤輝明