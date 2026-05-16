◇パ・リーグ日本ハム5―4西武（2026年5月16日エスコンF）日本ハムがレイエスの勝ち越し7号ソロで連敗を「2」で止め、3位浮上に成功した。4―4の8回1死から西武5番手・甲斐野のスイーパーを左翼席に打ち込んだ。レイエスはこの試合3安打3打点の活躍。初回の3点リードを追いつかれる苦しい展開。3回に1点勝ち越しても4回に先発・加藤貴がネビンに2打席連続ソロを浴びて同点とされた。ソロ4発を浴びた加藤貴は5回で