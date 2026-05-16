NMB48の安部若菜（24）は16日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」での「らくご遊園地」で落語に挑戦。「平林」を披露した。「4、5年ぶりくらいに落語を人の前でやらせてもらったので、かなり緊張もした」という安部。桂米団治、月亭方正らの見守る中、無事にネタをやり切った。愛称は“わかぽん”。「桂和歌ぽんさんとよく間違われます」とつかみで客席の笑いを誘いスタート。舞台袖で安部の高座を聞いた笑