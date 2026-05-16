フリーアナウンサーの谷尻萌（27）が16日までに自身のインスタグラムを更新。京都での着物ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「こんにちは。どんな日々をお過ごしですか？私は最近は茶道と着付けにすっかり夢中だよ〜」とつづり始めた。「着物つながりで、、少し前に地元京都でお友達と着物を着て散策した時の写真を載せておきます。レトロ喫茶でまったりできて嬉しかったな〜ずっと行きたいと思っていた山縣有朋の