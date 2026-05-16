歌手で俳優の星野源さん（45）が自身のインスタグラムを更新。雰囲気ガラリの最新オフショットを公開し、話題となっています。【写真】星野源さん左手薬指にも注目集まるメンバーシップサイト「YELLOW MAGAZINE＋」でインタビュー記事を公開したことをつづり、複数枚の写真をアップ。星野さんは口ひげを伸ばし、更に大人の雰囲気を漂わせています。さらに、左手の薬指には指輪が。投稿を見たファンからは、「イエマガ10年