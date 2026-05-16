「黒潮」と聞くと、いつも同じ場所を流れているイメージがあるかもしれません。でも、その実態は「めちゃくちゃ動いている」って知っていましたか？ 海上保安庁の公式X（@JCG_koho）が公開した2025年度のまとめ動画が、想像を絶する動きだと話題になっています。【動画】ウネウネとヘビのように動く黒潮大蛇行黒潮は「巨大な生き物」のようにうねっていた公開された動画では、黒潮が単なる「水の流れ」ではなく、意思を持っている