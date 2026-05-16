山内優花が、2ndシングル「愛の仕方」を5月15日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】山内優花、自身が撮影／編集を手がけた「愛の仕方」MV） 本楽曲は、前作に引き続き作詞を山内自身が手がけ、作曲／音楽プロデュースも同じくYu（vague）が担当。自分を肯定しきれない心の揺らぎの中で、そばに在る存在との関わりを通して少しずつ変化していく感情を描いており、“そのぬく