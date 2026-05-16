Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。外出出先で災害に遭う可能性はゼロではありません。自宅と同じような防災装備を常に持ち歩くのは非現実的ですが、少しでも助かる可能性は底上げしておきたいですよね。それを叶える手段のひとつが「Tiny Blast」。指先サイズのチタン製ボディでガラスを割ったり、大音量ホイッスルで自分が動けな