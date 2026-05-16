韓国サッカー協会（KFA）は５月16日、北中米ワールドカップに臨む韓国代表のメンバーを発表した。選ばれた26人は以下のとおり。GKソン・ボムグン（全北現代）チョ・ヒョヌ（蔚山）キム・スンギュ（FC東京）DFキム・ミンジェ（バイエルン）イ・ハンボム（ミッティラン）イ・テソク（オーストリア・ウィーン）ソル・ヨンウ（ツルベナ・ズベズダ）チョ・ユミン（シャールジャ）イェンス・カストロップ（ボルシアMG）キム・ムンフ