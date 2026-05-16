大腸がんの手術・退院を公表しているタレントの歩りえこさんが5月15日、自身のインスタグラムを更新。「これも流行ってるフィルターらしいw」と、画像を加工して?高校生?に変身した画像を公開し、自身の人生を振り返りました。【写真を見る】【 歩りえこ 】画像加工アプリを使って”高校生”に変身した画像を公開「私は氷河期後期世代。バブルも知らず、就職も地獄、気づいたら人生ハードモードで鍛えられてた」歩さんは「実際の私