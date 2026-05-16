２０１９年の２月に、ステージ４の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の６割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。「重症的な酷い腰痛」に見舞われていたと綴りました。【写真を見る】【堀ちえみ】「吐き気がするほどの腰の痛み」「うめきながらも、必死で動き回る」「バットを振る体力があるうちは、思ったら先ずは振っ