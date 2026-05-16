演歌歌手の藤あや子（65）が16日、自身のインスタグラムを更新し、孫娘に褒められた女子会コーデを公開した。「昨夜は賑やかな女子会でした」と振り返り、「JK孫娘ちゃんにコーデを褒められてアゲ〜」と透け感のある黒ワンピースに黒のアウターを合わせたシックなコーデを披露。孫娘が写真撮影を担当してくれたことも明かした。藤は20歳だった1981年に結婚し、同年に長女を出産するも82年に離婚。2017年に24歳年下男性と再婚