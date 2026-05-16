女子個人総合西山実沙の平均台＝東京体育館体操の世界選手権（10月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねたNHK杯第3日は16日、東京体育館で女子個人総合の2回目が行われ、全日本選手権覇者で15歳の西山実沙（なんばク）が初優勝し、初の世界選手権代表となった。全日本の成績に応じた持ち点との合計164.897点をマークした。岸里奈（戸田市SC）が1.385点差で4年連続の2位、前回大会覇者で26歳の杉原愛子（TRyAS）が3位、岡