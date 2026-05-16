◇女子ゴルフツアーSkyRKBレディース第2日（2026年5月16日福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）ツアー3勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）とツアー1勝の高野愛姫（21＝富士住建）が通算10アンダーの首位に並んだ。7位から出た桑木は6バーディー、ボギーなしの66をマークし、首位タイから出た高野は6バーディー、2ボギーの68で回った。呉佳晏（22＝台湾）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）、ジ・ユアイ（21＝中国