将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。午後3時を回り、両者には1日目午後のおやつが提供された。【映像】「断面すごい」美味しそう…藤井名人のおやつストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人と、背水の陣で反撃を狙う糸谷九段。盤上で激しい火花を散らす両者が午後のおやつに