「四国めたん」は東北ずん子・ずんだもんプロジェクトのキャラクターで、公式アニメや合成音声コンテンツが人気を博しています。そんな四国めたんの「中の人」である田中小雪さんと一緒にアフレコできるイベントがマチ★アソビ vol.30で実施されていたので見てきました。四国めたんの中の人田中小雪と「ずんだホライずん」アフレコごっこin マチ★アソビhttps://www.machiasobi.com/booth/376/田中小雪さん（四国めたん役）がマ