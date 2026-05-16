◆大相撲夏場７日目（１６日・両国国技館）埼玉栄高の同級生、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）と、同１６枚目・若ノ勝（湊川）の一番は、琴栄峰が引き落としで勝ち６勝目。１敗を守った。激しい突っ張り合いになったが、若ノ勝が左足を滑らせるような形で前に落ちた。初土俵が同じ２０２２年初場所。琴栄峰が２５年名古屋場所で先に幕内に上がり、若ノ勝は今場所新入幕。今後も激戦を続けそうだ。