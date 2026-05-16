◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、９番人気のフクノブルーレイク（牡４歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ウインブライト）が３着と健闘した。道中は５〜６番手を追走。直線は外から伸びてきたが、上位２頭には首、首差、届かなかった。騎乗したフランシスコ ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝は重賞初騎乗。短期免許取得後の