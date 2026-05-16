◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手の投ゴロで勝ち越しに成功した。３―３の７回１死一、三塁の第４打席。３番手・中川虎のフォークをたたきつけると、打球はワンバウンドして高く上がった。中川虎が捕球し本塁に投げるも、三塁走者の平山が快足を飛ばしてヘッドスライディングしセーフ。４点目が入った。７回までに両軍が２桁安打を放つ展開。試合終盤に貴重な１点